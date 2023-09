Al Caffè letterario Dezi e Bertaccini presentano i loro libri

Oggi al Caffè letterario in via Diaz 26 alle 18.30 la libreria Dante di Longo aspetta gli interessati per una doppia presentazione. Cinzia Dezi e Nicolò Bertaccini - entrambi autori ravennati - saranno presenti in doppia veste: come autori e come presentatori dei rispettivi libri, “Qui non siamo al liceo classico” di Cinzia Dezi edito da BookTribu e “Mosaico criminale” edito da Clown bianco.