Al Caffé Letterario la mostra di Tedioli

Appuntamento oggi pomeriggio alle 18, nella hall dell’hotel Ala d’Oro di Lugo per l’inaugurazione della mostra fotografica ‘Playing’ di Stefano Tedioli. Si tratta della prima esposizione artistica della nuova stagione del Caffè Letterario e sarà introdotta dall’art director Carmine Della Corte.

Nato a Faenza nel 1968, Stefano Tedioli si occupa di fotografia e video, inseguendo una personale ricerca sul mondo del gioco. Lavora come fotoreporter per il Resto del Carlino, conduce laboratori di fotografia ludica ed è particolarmente attivo nel settore dell’editoria rivolto all’infanzia. Le sue foto sono state pubblicate da La Repubblica, Junior Edizioni, Editoriale Scienza, Fulmino Edizioni, Edizioni Artebambini, Damiani Editore, Gagarin. Ha partecipato a numerose mostre, collettive e personali, in Italia e all’estero.

La rassegna del Caffè Letterario è curata da Patrizia Randi, Claudio Nostri e Marco Sangiorgi, con il patrocinio del Comune di Lugo. Tutti gli incontri sono offerti gratuitamente al pubblico (escluse le serate conviviali). Il programma completo è disponibile sul sito http:caffeletterariolugo.blogspot.it.