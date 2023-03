"Al Capanno Garibaldi servono risorse"

"Bene il marchio, ma al Capanno Garibaldi servono risorse". Così Giannantonio Mingozzi, membro della Società Conservatrice del monumento storico di via Baiona. "Qualche giorno fa la Regione ha confermato il Capanno Garibaldi tra le dieci dimore ravennati meritevoli del Marchio di qualità per la valorizzazione e la fruizione delle case di personaggi illustri, è una bella notizia che ribadisce ancora una volta (dopo i riconoscimenti del Fai e dello stesso Ministero dei beni culturali in più occasioni) il valore storico e patriottico del nostro Capanno unito ad una crescente capacità di attrazione turistica di tutto il percorso risorgimentale ravennate, che comprende anche la Fattoria Guiccioli a Mandriole e numerose testimonianze dell’epopea repubblicana e garibaldina a partire dalla Fondazione Ravenna Risorgimento" ricorda Mingozzi. "Ma è necessario, nel contempo, avere ben presente che il Capanno necessita di continui interventi per resistere all’ingressione periodica delle acque vallive". Sarebbe necessario "organizzare un piccolo museo al piano terra utile a scolaresche e famiglie in visita, a servizi igienici decorosi e spazi aperti al pubblico per iniziative divulgative per almeno 60 giorni all’anno, come prevede il riconoscimento del Marchio di qualità" ricorda Mingozzi.

A fronte di questi lavori il capanno può contare oggi sulla sensibilità dei soci e il sostegno di qualche azienda privata e di Comune e Cassa di Risparmio" conclude Mingozzi: "Occorrono interventi come quelli per l’Isola degli Spinaroni e dall’ impegno straordinario della Federazione delle Cooperative per mantenere la casa dove spirò Anita".