Al capolinea. Arrestato il fuggiasco della Notte rosa, danneggiò una volante

Sapevano che spesso si faceva vedere dalle parti di piazza Verdi a Bologna. E da lì hanno iniziato a setacciare la zona. Finché una pattuglia che già aveva avuto a che fare con lui, non lo ha incrociato in centro. E così attorno alle 23.30 di giovedì la polizia ha arrestato Bouchaib El Bardouz, di origine marocchina, 26 anni da compiere a fine anno e soprattutto noto alle cronache per la fuga del week-end scorso da una Volante a Marina di Ravenna immortalata in un video diventato virale dopo essere stato pubblicato sul gruppo Facebook “Welcome to Favelas“.

Gli investigatori della squadra Mobile ravennate, assieme ai colleghi bolognesi del commissariato ’Due Torri San Francesco’, hanno in particolare dato esecuzione all’ordinanza di custodia in carcere emessa dal gip Janos Barlotti, su richiesta del pm Angela Scorza, in aggravamento alla misura cautelare (l’obbligo di firma tre volte la settimana) alla quale il 26enne era stato sottoposto dopo la convalida dell’arresto scattato il 4 giugno scorso sempre a Marina a opera dei carabinieri per furto in auto in sosta e resistenza in concorso con un connazionale. Quello stesso giorno per il 26enne era scattato dalla questura anche il divieto di fare ritorno per tre anni sul territorio ravennate.

Il giovane si era reso irreperibile dalla notte del 20 giugno scorso, venerdì, quando, dopo essere stato bloccato dagli agenti per alcuni danneggiamenti su vetture in sosta presumibilmente a scopo predatorio, era uscito dalla cellula di sicurezza ricavata nel vano posteriore della pattuglia sfondandone il finestrino. Tuttavia si era scordato nella Volante il suo cellulare e il portafogli peraltro con dentro una carta carburante non sua. In quel momento i poliziotti dell’equipaggio erano con urgenza accorsi ad aiutare una 15enne vittima di una violenta rapina: la giovane, a pochi metri di distanza, giaceva ancora a terra dolorante. In quel frangente avevano sia soccorso la ragazza che bloccato il rapinatore, un 27enne di origine egiziana domiciliato a Cervia, evitandogli il linciaggio. L’attività investigativa di ricerca della Mobile, aveva ristretto il campo ad alcuni quartieri di Bologna, città nota al 26enne; le informazioni erano perciò state condivise con i colleghi della questura di Bologna. Ora il ragazzo si trova nel carcere felsineo in attesa dell’interrogatorio di garanzia.

Dopo la notte brava di Marina, dovrà fare i conti con altre denunce: il danneggiamento della Volante, la ricettazione della carta carburante, i possibili furti su diverse auto in sosta e la violazione del provvedimento del questore. Nel passato del 26enne, oltre a grane legate agli stupefacenti, c’è anche un avviso orale del questore di Bologna datato 2021 a cambiare condotta di vita. Evidentemente non era servito.

Andrea Colombari