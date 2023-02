Al Cear l’appalto per rendere ecologico il Masini

Sarà il Consorzio Edili Artigiani Ravenna, Cear, unica a rispondere all’invito del Comune di Faenza, a occuparsi dell’intervento di efficentamento energetico del teatro Masini di Faenza. Il Comune di Faenza si era aggiudicato un finanziamento di 400mila euro per il Masini e 200mila euro per il cinema teatro Sarti. Per quanto riguarda il teatro Masini si lavorerà sulla riduzione dei consumi per il riscaldamento e per l’illuminazione; in particolare sulla coibentazione del tetto, sulla sostituzione degli infissi, sulla centrale termica e sulla realizzazione di un nuovo impianto di illuminazione con lampade ad alta efficienza ma a basso consumo. Delle cinque imprese invitate, solo una quella che poi ha partecipato e di conseguenza si è aggiudicato l’appalto. La base d’asta era di 314.748, Cear si è aggiudicato l’appalto per la cifra di 300mila euro. L’intervento dovrà essere ultimato entro 253 giorni (8 mesi) dalla data di consegna dei lavori. Il progetto dell’intervento è stato affidato all’Architetto Lorenzo Baraldini coadivato dai suoi colleghi Alessandro Zauli e Andrea Meinardi. Il gioiello neoclassico, uno dei templi della cultura della città, verrà fortemente riqualificato. Gli ambiti di intervento interesseranno la coibentazione, il rifacimento degli infissi, la sostituzione di gran parte dell’illuminazione e l’efficentamento del comparto termico per il riscaldamento. Per quanto riguarda riscaldamento si interviene con il miglioramento dell’isolamento attraverso uno strato di isolante nell’intradosso del tetto in corrispondenza del palco. Saranno sostituiti gli infissi, una novantina, alcuni ancora a vetro singolo installati negli anni ‘80, con nuovi in legno e vetro camera. L’intervento sull’impianto termico prevede l’installazione di valvole termostatiche di regolazione in tutti i termosifoni. Non verranno invece toccati i portalampade perchè di valore storico. Gli interventi, si stima, porteranno un miglioramento dell’efficienza energetica con un risparmio pari al 32,5%.