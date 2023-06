Al Cerviamare Andrea Pelo di Giorgio presenta il suo libro

Mercoledì alle 21 al Cerviamare (stabilimento balneare 222-226) si svolgerà la serata di presentazione del nuovo libro di Andrea Pelo di Giorgio. Il nuovo libro dell’atleta cervese narra, ad ampio raggio, l’avventura a nuoto Cervia – Pola, a partire dal primo pensiero apparso nella mente di Andrea e per poi raccontare tutti i contesti che lo hanno accompagnato fino al ritorno i piedi sulla terraferma sulla spiaggia di Cervia. Dopo la presentazione del libro, verrà proiettato il docu-film “Across Me – In viaggio per l’ambiente” narrante l’avventura 2022 Cervia – Venezia – Cervia. Ingresso libero.