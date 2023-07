Al cinema Astoria anche un locale da ballo

A ottobre il cinema Astoria di via Trieste riapre. Ci saranno quattro sale dedicate a una programmazione d’essai e, in collaborazione con un imprenditore locale, sarà inaugurato un locale da ballo innovativo. Tutte le altre ipotesi di cui si era parlato negli scorsi mesi, compreso il coinvolgimento di alcune società sportive, sono al momento tramontate. "Noi però rimaniamo disponibili al confronto con imprenditori che ci propongano idee da realizzare all’interno della struttura" assicura Giorgio Federico Nitti, presidente e amministratore delegato di Eufente, società proprietaria di Cinemacity, che lo scorso anno ha acquisito all’asta l’immobile di via Trieste per 400mila euro.

L’alluvione di maggio e gli ultimi eventi meteo che si sono abbattuti sul territorio hanno leggermente rallentato la tabella di marcia, ma all’interno della multisala si portano avanti i lavori di bonifica e nei prossimi giorni, ad agosto, inizieranno gli interventi per il ripristino e la tinteggiatura dell’imponente facciata. L’area nel frattempo è stata recintata ed è stato installato un sistema di telecamere per tenere sotto controllo tutto il perimetro esterno al cinema.

Accorgimenti resi necessari dal fatto che in questi anni l’immobile è stato preso di mira da numerosi vandali, e molti l’avevano scelto come dormitorio e riparo per la notte. La multisala infatti è chiusa dal 2017, a seguito dei danni sul tetto provocati da un fortunale. Ma in questi anni chi si è introdotto all’interno ha provocato numerosi e ulteriori danni. La proprietà durante il primo sopralluogo dopo l’acquisto si è trovata di fronte una vera e propria devastazione, compresi alcuni teli dei grandi schermi squarciati. Lo scorso anno, a completare il quadro, aveva contribuito anche un incendio scoppiato a giugno.

La costruzione del cinema teatro Astoria di via Trieste fu portata a termine nel 1963, con un’architettura avveniristica. Aveva 1508 posti ed era tra le sale cinematografiche più grandi della città. Tanti anche i concerti che ha ospitato, di artisti del calibro di Paolo Conte, Fabrizio De André, David Sylvian. Il declino inizia negli anni Novanta.

Attualmente l’immobile ha una superficie commerciale di 5400 metri quadrati e una superficie catastale di 8900 metri quadrati. L’Astoria era stato messo all’asta per la prima volta nel febbraio del 2020, con prezzo base di 5 milioni e 290mila euro. Cifra poi scesa a 3 milioni e 240mila euro nell’aprile successivo. Nel settembre 2020 il prezzo venne fissato in 2 milioni e 430mila euro. Altra asta il 25 febbraio 2021 e nuova discesa a 2 milioni. Poi 1,6 milioni, quindi 1,2 e, infine, il 18 maggio dell’anno scorso, 780mila euro. L’ultima asta di ottobre, partita da 400 mila euro è stata decisiva.