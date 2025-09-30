Al cinema Mariani. Nuova stagione d’autore, matinée e tanti ospiti

Tra le ’chicche’ della nuova stagione d’autore al Cinema Mariani di Ravenna, il prossimo 16 ottobre, ci sarà la versione restaurata 4k de ‘Lo squalo’ di Steven Spielberg in occasione del 50esimo anniversario. "Ci aspettiamo una buona partecipazione di pubblico – afferma Tiziano Gamberini di Cinemaincentro –. Siamo fortunati ad avere un collegamento diretto con la Cineteca di Bologna che si occupa del recupero di pellicole dei classici di 50 anni fa che altrimenti andrebbero perdute perché soggette a usura".

Da ottobre e sino alla fine di maggio, accanto alla normale programmazione del Mariani, ritornano le rassegne settimanali ‘2 Days Cult Movies’ il lunedì e martedì, avviata prim’ancora della pandemia da Covid, e ‘Finalmente è giovedì’, arrivata alla terza stagione. A queste due, si sono aggiunte le ‘Matinée del cinema Mariani’, con la formula film, brioche e cappuccino alla domenica mattina a 9,50 euro, che è molto piaciuta come dimostra la media di 90 spettatori a film, per i primi 13 appuntamenti organizzati, quindi quasi il pienone se si considera che la sala ha una capienza massima di 100 persone.

Come vengono scelti i film delle rassegne? "Cerchiamo di fare una sintesi – spiega Gamberini – tra ciò che interessa il pubblico e ciò che è giusto programmare in base alla qualità del cinema d’essai, alternando anche anteprime, ospiti e incontri con gli autori. Non è facile prevedere con anticipo cosa avrà più riscontro ma speriamo di riempire ogni volta almeno metà della sala". Le rassegne sono realizzate in collaborazione con l’assessorato alla Cultura del Comune di Ravenna e, per il quarto anno, con il Circolo Sogni Antonio Ricci con cui esiste una "sintonia assoluta di vedute e progetti".

‘2 Days Cult Movies’, dedicata ad alcune delle opere più recenti e acclamate, inizia il 6 e 7 ottobre con il film ‘Enzo’, diretto da Robin Campillo per conto del compianto Laurent Cantet, interpretato da Pierfrancesco Favino. Il 13 e 14 sarà la volta di ‘Duse’ di Pietro Marcelli con Valeria Bruni Tedeschi, in omaggio alla ‘Divina’ Eleonora Duse, mentre il 20 e 21 di ‘Elisa’ con la regia di Leonardo Costanzo, con Valeria Golino, che ha vinto il premio Signis e il Sorriso Diverso Award all’ultimo festival di Venezia.

Il 27 e 28 spazio al nuovo film di Paul Thomas Anderson, ‘Una battaglia dopo l’altra’ che promette di essere protagonista i prossimi Premi Oscar. Per ‘Finalmente è giovedì’ sono in programma ‘L’oro del Reno’ di Lorenzo Pullega con Neri Marcorè il 9, ‘Lo squalo’ il 16, ‘Alpha’ il nuovo body horror della regista francese Julia Ducournau il 23, e ‘Riunione di condominio’ di Santiago Requejo il 30. Le proiezioni della domenica mattina, infine, debuttano il 12 ottobre con ‘L’ultimo turno’ di Petra Volpe che ha debuttato al festival di Berlino e che la Svizzera ha scelto come film candidato come ‘miglior film internazionale’ agli Oscar 2026.

Roberta Bezzi