Il film del fine settimana al cinema Palazzo Vecchio di Bagnacavallo è ’We live in time’ di John Crowley, commedia romantica con venature drammatiche. Verrà proiettato da oggi a domenica e martedì sarà proposto in versione originale sottotitolata in italiano.

Il film racconta la storia d’amore di Almut e Tobias attraverso istantanee della loro vita da cui emerge una verità che metterà a dura prova il loro rapporto. Proiezioni alle 21 e domenica anche alle 16. Biglietti: intero 7 euro, ridotto 5.