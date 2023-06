Al Cinemacity di Ravenna giornate a prezzi speciali

Nuove iniziative al Cinemacity di Ravenna.

Dall’1 al 10 giugno andrà in scena ’Cinema in Festa - Anteprima’, promossa direttamente da CinemaCity Ravenna, dove è possibile per 10 giorni vedere

tutti i film in programmazione ad un prezzo

calmierato di 6 euro per le proiezioni in 2D

e di 8,50 euro per le proiezioni in 3D.

Poi, dall’11 al 15 giugno CinemaCity

aderirà alla seconda edizione di ’Cinema in Festa Nazionale’.

Grazie a questa iniziativa in queste giornate

sarà possibile vedere tutti i film al costo

di 3,50 euro (faranno eccezione i formati speciali).

Per informazioni si può consultare il sito web: cinemacityravenna.it.