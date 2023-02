Al circolo di Passogatto si rinnova la tradizione dei Lòm a Mêrz

Il rito antico del Lòm a Mêrz arriva a Passogatto grazie all’omonimo circolo Arci. Quello di oggi sarà un pomeriggio per stare assieme e conoscere questa usanza contadina che affonda le sue radici nella storia delle campagne. Nella sede del circolo Arci (in via Passogatto) si inizia alle 16 con lo stage di danze folk condotto da Antonella e Nadir. Alle 18 proiezione del corto di Mirco Villa, ’Gli ultimi mezzadri’. Dopo la visione ci sarà l’accensione del falò davanti al Santuario della Madonna di Loreto. Alle 19 la cena (prenotazioni al 3332513259) e gran chiusura con la musica e le danze dell’Orchestrona di Forlimpopoli.