Al Cisim di Lido Adriano. Lanera porta in scena ’Guarda come nevica 3’ Stasera alle 21 al Cisim a Lido Adriano, Licia Lanera porta in scena "Guarda come nevica 3. I sentimenti del maiale" con Danilo Giuva e una band rock. Ultimo spettacolo della trilogia, dedicato all'opera di Vladimir Majakovskij. Prevendite su Dice a 15 euro.