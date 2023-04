Al Cisim la band Edna Frau

Alle 21.30 di stasera al Cisim di Lido Adriano suona la band romagnola Edna Frau, formata da membri di Postvolta e The Doormen, e influenzati dal post-punk e dall’indie rock, gli Edna Frau nascono a Ravenna nel 2020. ’My ego is bigger than yours’ è il loro album esordio. In apertura Drovag, progetto solista di Alessandro Vagnoni (polistrumentista in Bologna Violenta, Ronin, Bushi, Empty Set ed altri). Sotto l’influenza di artisti come Nate Wood, Deantoni Parks e altri, Drovag ha pubblicato il suo album di debutto nel 2018, suonando tutti gli strumenti (batteria, percussioni elettroniche, sintetizzatori, voce) per dare forma ad un originale mix di synth pop, grooves, trip-hop e new wave.

A differenza degli artisti da cui trae ispirazione, Drovag non è un progetto dove l’abilità strumentale è in primo piano ma l’obiettivo principale è quello di dare forma a canzoni vere e proprie.