Al Cisim serata a tutto rap con Inoki

Questa sera al Cisim si esibirà Inoki con il suo nuovo live tour ’Leggende da bar’, nato per celebrare i 50 anni dell’Hip Hop. Un set che passerà in rassegna le canzoni che hanno segnato il percorso dell’artista nel rap game, offrendo al pubblico classici mixati agli aneddoti della storia del rap e della sua carriera. Per l’occasione si esibirà Moder, direttore artistico del Cisim; a seguire Dj Nersone aka Ciccio B. Il locale si trova in ciale Parini 48, a Lido Adriano; live dalle 22. Prevendite su Dice.