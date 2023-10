Al Cisim torna ’Rap Sofà’

Torna il Rap Sofà del CISIM, che quest’anno vede la sua terza edizione, aperitivo rap ad ingresso gratuito che vede alternarsi sul palco giovani artisti del panorama regionale e artisti affermati del panorama nazionale. Rap Sofà nasce da un’esigenza: stare insieme e condividere musica, barre, passione. Negli anni ha cambiato pelle, mille volte, e quest’anno, spiegano gli organizzatori, "abbiamo scelto di costruirlo insieme a tutti i ragazzi che, da tempo, frequentano il CISIM. Abbiamo speso tempo ed energie a confrontarci per costruire una programmazione comune che mescolasse artisti di livello nazionale e i migliori artisti emergenti del territorio".

Ogni evento sarà legato dai djset di Dj Nersone aka Ciccio B, affiancato dal giovane Dj 2Click. I Rap Sofà sono tutti totalmente gratuiti. Il primo appuntamento della nuova stagione - in programma oggi alle 17 - vede come ospiti i rapper Guesan, Clave e Felpato, in mostra le tavole dell’illustratore forlivese Tassi.

Guesan, classe 1994, pubblicherà un nuovo disco entro l’anno; Clave, rapper classe 1996, fa parte del collettivo Winter Geckows; nato e cresciuto a Palermo, si è trasferito a Ravenna a 21 anni (il suo ’Memorie Private’ è uscito in settembre). Felpato, rapper di Faenza, inizia il suo percorso nel 2019 con Realtà Distorta Crew e in seguito con Rap Pirata. Da quest’anno non è più necessaria la tessera per accedere allo spazio: il locale si trova in viale Giuseppe Parini 48, a Lido Adriano.