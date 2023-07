Al Classis tra storia e musica Protagonisti i Romagna Brass

’Qualunque melodia più dolce suona’, la rassegna organizzata da Ravenna Festival al Museo Classis in via Classense in collaborazione con RavennAntica, continua oggi alle 18.30. L’introduzione storica sull’importante e suggestivo tema “Ravenna tra mare e terra”, è affidata a Kevin Ferrari (con quella tenutasi mercoledì, conclude due dei cinque percorsi attraverso la storia di Ravenna). Il fronte musicale è rappresentato dagli ottoni: i Romagna Brass (Marco Vita e Matteo Fiumara alle trombe, Maikol Cavallari al corno, Damiano Drei al trombone e Fausto Civenni alla tuba) per un itinerario nel Barocco con Palestrina, Purcell, Bach, Händel. Nell’intervallo del programma musicale, Lorenzo Carpinelli legge episodi dalle Metamorfosi di Ovidio. Biglietti 5 euro; per informazioni: ravennafestival.org