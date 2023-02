Al Darsenale la mostra della fotografa Luana Viaggi

Il Darsenale ospita fino al 15 aprile il progetto realizzato dalla fotografa Luana Viaggi durante la sua quarantena all’estero per Covid-19. Colpita dalla pandemia durante un soggiorno a Bruxelles nel 2022, l’autrice ha realizzato 12 immagini sospese nel tempo e nello spazio che raccontano i 12 giorni di confinamento. Ritratti e visioni botaniche s’intrecciano in un diario intimo con l’intento di esplorare la capacità di adattamento in una condizione d’immobilità, ispirata al mondo vegetale.

La mostra è visitabile gratuitamente tutti i giorni a partire dalle 18.30.