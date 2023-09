Al Duomo di Cervia si esibisce il violoncellista Enrico Mignani

Stasera alle 21 nel Duomo di Cervia si conclude la serie di Concerti intitolata “Genio e Gioventù” che promuove alcuni tra i più giovani e significativi musicisti legati alla Young Musicians European Orchestra del Maestro Paolo Olmi. La rassegna, organizzata dalla Cooperativa Emilia Romagna Concerti e dal Comune di Cervia, si è ulteriormente sviluppata quest’anno allo scopo di raccogliere fondi per il restauro della Chiesa della Madonna del Pino, danneggiata e resa inagibile dalla tempesta del luglio scorso. Per l’ultimo Concerto della rassegna sarà alla ribalta il giovane violoncellista Enrico Mignani, bolognese, che si è diplomato al Conservatorio Martini di Bologna e si è perfezionato a Lugano e Salisburgo; si è esibito diverse volte sia in Italia che all’estero. Il programma della serata prevede musiche di Bach e di alcuni importanti autori dei nostri giorni quali Gubaidulina, Dutillex e Penderecki. Ingresso con offerta libera a favore dei restauri della Chiesa della Madonna del Pino.