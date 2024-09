Al Fantini Club focus sugli stili di vita

Oggi e domani, al Fantini Club (Lungomare Deledda), si terrà la seconda edizione del "Nutrition and Longevity Festival". Questo evento, ideato e organizzato dalla Fondazione Valter Longo Onlus, è un’occasione unica dedicata alla promozione di uno stile di vita sano e longevo attraverso la corretta alimentazione, l’esercizio fisico e l’educazione alla salute. Tra gli ospiti di spicco dell’evento figurano personalità di fama internazionale come il professor Valter Longo, riconosciuto per i suoi studi pionieristici sulla longevità e autore del best-seller "La dieta della longevità". Saranno, inoltre presenti Niko Romito, rinomato chef e imprenditore; Guillermo Mariotto, stilista e personaggio televisivo; Alessandro Circiello, chef ed esperto di alimentazione; Alberto Zaccheroni, celebre allenatore di calcio; Scarda, cantautore italiano che nella serata di oggi terrà un concerto gratuito, e Angela Tuccia, attrice e presentatrice, che condurrà gli eventi e show in programma.

Questi esperti, insieme ad altri illustri ospiti, condurranno sessioni di approfondimento su temi chiave legati alla salute, allo sport e alla nutrizione sana. Il Festival si caratterizza per un ricco programma di attività destinate a tutte le età, dai bambini agli adulti, offerte tutte in modo completamente gratuito per la due giorni di eventi, con l’obiettivo di sensibilizzare ed educare il pubblico su tematiche fondamentali legate alla nutrizione e all’esercizio fisico. Nello specifico il programma del Festival presenta masterclass di altissimo livello, workshop interattivi e tavole rotonde che vedranno la partecipazione di esperti di elevato standing e moderati da giornalisti del settore. Un’attenzione particolare è riservata al prestigioso concorso culinario "World’s Best Longevity Dish 2024", che vedrà la partecipazione di giovani studenti in qualità di giudici.

i.b.