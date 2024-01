Al forno, fritto e pure nel bicchiere. Tempo di festa per il cardo gobbo

Da giovedì a lunedì arriva in centro la Festa del Cardo Gobbo di Cervia. La festa è dedicata al cardo locale, dalle ottime proprietà depurative e antiossidanti. Il Cardo di Cervia è un cibo per cultori. Viene prodotto in piccole quantità e si coltiva solo durante l’inverno, nei mesi più freddi dell’anno. È per questo motivo che, ogni anno, Cervia dedica a questo ortaggio, un lungo week end eno-gastronomico.

Sarà poi occasione per degustare i cardi ospiti: il cardo di Bulgarnò (Forlì-Cesena), il cardo della Sardegna, il cardo romagnolo gigante, il cardo Gobbo di Nizza Monferrato (Asti) presidio Slow Food, il cardo gobbo di Cervia ed il cardo tardivo. Nel centro storico della città la festa entra nel vivo con il mercatino in cui sarà possibile acquistare prodotti realizzati con il cardo e stand gastronomici per degustare ricette in cui il protagonista è, neanche a dirlo, il cardo, dalle mille proprietà. In vendita, negli stand, una grande varietà di prodotti innovativi legati a questo ortaggio di sabbia, dalle importanti qualità nutritive ed energetiche e assaggiare piatti originali, cucinati da chef del territorio.

Ricco di vitamine (C e B5), il cardo è molto indicato anche per tisane, liquori, marmellate e paté. Novità 2024: un circuito che allarga numeri e confini. Dieci ristoranti sono coinvolti nel circuito gastronomico 2024 dedicato al cardo. Dieci attività sparse su due province per un totale di quattro comuni: Cervia, Cesenatico, Ravenna, Roncofreddo.

i.b.