Al Frogstock sono di scena i ’La Sad’ col loro pop-punk

Non si ferma il Frogstock, festival musicale a ingresso gratuito che si sta svolgendo nell’area del parco fluviale di Riolo Terme. Questa sera il festival proporrà i Goodbye Neverland , i Sunset Radio e un gruppo pop-punk in forte crescita La Sad. Come ogni sera sotto il Joker, l’aperitivo si animerà con i 19Test. Mentre,

alla fine dei concerti, si farà l’alba con il dj Alessandro Stoppa. Possibilità di cenare grazie agli stand presenti.