Al giornalista Paolo Rumiz il Premio Dante

Entra nel vivo Prospettiva Dante, festival interamente dedicato al Poeta promosso dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna con la direzione scientifica dell’Accademia della Crusca. La serata si apre infatti alle 21 nei Chiostri Danteschi accanto alla Tomba del Poeta con un recital pianistico firmato da Gregorio Nardi e dedicato a come la musica del Romanticismo ha amato e reinterpretato le figure femminili della Commedia; il concerto fa da preludio a uno degli appuntamenti diventati una vera e propria tradizione del festival, ovvero il Premio Dante-Ravenna, destinato al giornalista, scrittore e viaggiatore Paolo Rumiz…un erede moderno del pellegrino dantesco? Gli appuntamenti sono a ingresso libero. Alle 21 il recital pianistico "Donne ch’avete intelletto d’amore". Le donne di Dante nella musica del Romanticismo evoca Beatrice, Francesca, Pia e altre figure femminili attraverso il repertorio di compositori come Liszt e Prokof’ev, ma anche pagine meno note come quelle di Hans von Bülow, Hermann Goetz, Antonio Scontrino e Teodulo Mabellini – quest’ultimo compose anche per le celebrazioni del sesto centenario della nascita di Dante nel 1865, tra i primi eventi della Firenze “italiana” post-risorgimentale. A unire virtuosismo e sensibilità filologica, come ideatore del programma e suo interprete, è il pianista Gregorio Nardi.

Quest’anno il Premio Dante-Ravenna è conferito al giornalista e scrittore “errante” Paolo Rumiz, una delle voci più originali e riconoscibili del panorama letterario e civile italiano. Come Dante, che nel suo pellegrinaggio ultraterreno trasforma il viaggio in parabola conoscitiva e morale, anche Rumiz usa la strada, i confini e gli incontri come strumenti di interpretazione del mondo: l’Italia minore con i suoi borghi di provincia, l’Europa con le sue ferite e radici comuni, il Mediterraneo e l’Oriente con le loro memorie antiche e contraddizioni. Nei suoi libri e reportage, Rumiz concilia così il passo del pellegrino con quello del cronista, sguardo poetico e coscienza civile, finché la geografia non diventa metafora e la memoria si fa bussola; il viaggio diventa, insomma, un racconto universale.

Il festival continua domani: alle 17.30 dom Bernardo Gianni, Abate dell’Abbazia di San Miniato al Monte a Firenze, guida la riflessione sul tema Caritas, bellezza e tempo tra Dante. Tutti gli appuntamenti sono a ingresso libero. In caso di pioggia, gli eventi saranno ospitati al Teatro Alighieri. Info e programma: www.prospettivadante.it - segreteria@prospettivadante.it - tel. 351 638 8442