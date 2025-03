Al Granaio di Fusignano. Linda Traversi con un libro per ragazzi

Nuovo appuntamento della rassegna ’Fili.Grana-Trame e fili conduttori’, al centro culturale ’Il Granaio’ in piazza Corelli 16 a Fusignano. Alle 20.30 di stasera Linda Traversi presenterà ’Il riparatore di sogni’ (Einaudi Ragazzi, 2024). Un libro di narrativa per ragazzi dai 13 anni, per trovare il coraggio di aprirsi e di legarsi alle persone. Una storia di formazione, un racconto d’amore, amicizia e identità. Maia ha quattordici anni e non si fida di nessuno. In famiglia si crede un’intrusa e a scuola percepisce di essere diversa. L’unico posto in cui si sente al sicuro è il suo "paradiso delle cose pensate", da lei creato estraendo parole a caso da alcuni sacchetti. Quando l’insegnante di italiano affida alla classe un lavoro di gruppo, Maia si trova in coppia con Sebastiano, introverso e taciturno. Ingresso libero