Al Grand Hotel Mattei improvvisazione teatrale con ’Imprò’ alle 21

Torna in città l’improvvisazione teatrale: appuntamento oggi al Grand Hotel Mattei, in via Mattei 25, a Ravenna. "Finalmente si torna a casa!", con queste parole il presidente di 05QuartoAtto Lorenzo Belloni annuncia il ritorno in città della rassegna autunnale di improvvisazione teatrale dopo la trasferta a Villanova di Bagnacavallo.

Cinque le serate in programma, prima delle quali stasera (’Imprò’ il titolo, con inizio alle ore 21), coi volontari di 05QuartoAtto che allestiranno un palcoscenico con 200 posti e biglietteria sul posto.