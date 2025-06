Al lavoro in bici per 50 euro al mese. La Fiab: "Iniziativa positiva, ma servono anche piste ciclabili"

Venti centesimi per ogni chilometro pedalato fino a un massimo di 50 euro mensili a persona. Sono questi gli incentivi previsti dal progetto regionale ’Bike to Work’ con l’obiettivo di favorire gli spostamenti casa-lavoro in bicicletta. Le regole del gioco? Il percorso deve essere di almeno 800 metri, da percorrere anche con una bicicletta a pedalata assistita, per un totale di almeno 30 chilometri a trimestre. Possono usufruirne i dipendenti delle aziende o degli enti pubblici e privati – dotati di mobility manager e di Piano degli Spostamenti Casa Lavoro – che aderiscono all’iniziativa. Il progetto, infatti, prevede la stipula di un accordo con aziende e enti pubblici e privati del territorio.

Per l’attuazione, il Comune di Ravenna si avvarrà del coinvolgimento dei Mobility Manager aziendali e di un applicativo informatico, a cui dovranno registrarsi i lavoratori aderenti, che certificherà il chilometraggio utile per quantificare il contributo economico da erogare. La suddetta applicazione quantificherà il risparmio di emissioni di CO2, rendiconterà e validerà mensilmente le percorrenze effettuate da ogni singolo utente. Il bando del Comune di Ravenna per le aziende è scaduto il 23 aprile scorso.

"Sicuramente l’iniziativa è positiva – commenta Andrea Navacchia, presidente di Fiab Ravenna – e più efficace di quelle degli anni passati, in cui si erano spesi non pochi soldi pubblici per delle tettoie, che sono un po’ cadute nel nulla. L’incentivo può essere una conferma per chi già si muove in bici, e un modo per invogliare qualcun altro ad iniziare, soprattutto con la bella stagione. L’effettivo successo dell’iniziativa, però, dipende molto dalla volontà delle aziende, anche pubbliche, e dai loro mobility manager".

Secondo Navacchia, tuttavia, questa misura non può venire da sola. "Non è sufficiente incentivare le persone ad andare in bici, ma ci vogliono comunque servizi, infrastrutture, come piste ciclabili, progettazione di itinerari, depositi bici e manutenzione. Se il tragitto casa-lavoro non è percorribile in sicurezza, allora non sarà efficace dare gli incentivi, perché le persone comunque non prenderanno la bicicletta". "Come Fiab – conclude – siamo convinti che le iniziative per la mobilità ciclabile debbano essere corali e integrate su più filoni. Ben vengano gli incentivi: anche se da soli non cambiano le cose, insieme a tante altre piccole e grandi azioni possono portare a un cambiamento culturale. A Ravenna, ad esempio, la tradizione di muoversi in bici c’è sempre stata, a partire dai braccianti agricoli nel Dopoguerra per arrivare ai lavoratori del centro storico. Negli ultimi anni, poi, sono stati fatti molti passi avanti: sono sempre di meno le persone che di sera non hanno una luce accesa o che vanno contromano. Stiamo iniziando a concepire la bicicletta come un mezzo di trasporto vero e proprio e c’è un’attenzione maggiore anche da parte delle Amministrazioni". Lucia Bonatesta