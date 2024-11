Al lavoro in bicicletta,. Faenza è un modello

Si scrive ‘Bike to work’, che in inglese significa ‘al lavoro in bicicletta’, e nella pratica si tratta di un’iniziativa promossa dalla Regione Emilia-Romagna per incentivare la mobilità sostenibile, che in virtù dei risultati ottenuti ha consentito a Faenza di accreditarsi in ambito europeo tra le 116 città più virtuose. Il programma, cofinanziato dal Comune e dalla Regione, nasce come incentivo economico per i dipendenti delle aziende private che preferiscono raggiungere la sede di lavoro in bicicletta anziché in automobile. Come si legge in una nota dell’ente locale, rispetto ai dati del 2020, che evidenziavano un utilizzo delle vetture al 50% per gli spostamenti, grazie al ‘Bike to work’ sono state oltre 1.100 le persone che hanno aderito, percorrendo complessivamente 613mila chilometri tracciati in un app, in 188mila viaggi con un risparmio quantificato di circa 86mila chilogrammi di CO2. Un impatto significativo che avrebbe quindi consentito la riduzione delle emissioni di gas serra generando al contempo un impatto positivo sull’ambiente e sulla salute dei ciclisti. Senza dimenticare la ricaduta sociale, molto ampia: "Sono stati coinvolti attivamente mobility manager aziendali, associazioni locali e perfino le istituzioni scolastiche grazie al progetto spin-off ‘Bike to school’", prosegue la nota. A cui si somma infine l’impatto economico che ha generato rimborsi di 0,20 centesimi per chilometro percorso fino ad un massimo di 50 euro al mese.

Un’azienda faentina, la Tema Sinergie, ha inoltre adottato su larga scala misure interne di incentivazione alla mobilità sostenibile, come ad esempio l’erogazione di benefit ai propri dipendenti negli spostamenti casa-lavoro attraverso l’acquisto di una flotta di e-bike aziendali, il riconoscimento di rimborsi su abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico e altre iniziative interne. Proprio questo sarà il tema della terza edizione del progetto ‘Bike to work’, nata su ulteriore impulso della Regione, che per l’occasione intende coinvolgere tutti i Comuni aderenti dell’Unione della Romagna Faentina. L’iniziativa sarà avviata nel biennio 2025-2026 e avrà come obiettivo la maggiore implementazione dei piani spostamento casa lavoro da parte delle aziende, per arrivare poi ad un’ulteriore riduzione del traffico veicolare privato. Proprio sul tema dei comuni più piccoli vale la pena ricordare che anche Castel Bolognese ha di recente adottato il progetto ‘Bike to work’, finanziandolo con risorse proprie, e da giugno 2024 sono stati 59 i residenti castellani che hanno utilizzato la bicicletta per recarsi al lavoro, anche solo per un tratto parziale, magari in combinazione con altri mezzi. Complessivamente quindi 5.108 viaggi, per un totale di 17.606 km percorsi ed un risparmio nelle emissioni di 2.468 chili di CO2. In funzione dei risultati ottenuti da Faenza, e dell’impatto del progetto che sarebbe anche facilmente adottabile da altre città europee e italiane, il comitato di monitoraggio Urbact ha selezionato Faenza insieme ad altri 115 progetti attuati a livello europeo, riconoscendo il marchio Urbact good practice alle città ed invitando i rappresentanti delle città al Festival Urbact che si terra in Polonia, a Wroclaw ad aprile 2025. Sarà proprio il City Festival la sede in cui i rappresentati di Faenza, insieme a quelli di altre città italiane come Milano, Rimini, Reggio Emilia, Alessandria, Borgomanero, Brindisi, Genova, Lucca e Perugia, presenteranno i loro progetti ed i risultati, con l’obiettivo di trasferire le proprie pratiche anche ad altre città europee ed ispirarle, magari in partnership, nell’adozione di politiche che possano migliorare la sostenibilità urbana.

Damiano Ventura