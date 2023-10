"Al lavoro in ciabatte, nessun risarcimento"

Era scivolato dentro alla cantina di Faenza alla quale stava per conferire l’uva raccolta nel suo podere di Brisighella. Uguale a spalla lussata e danno biologico stimato da una consulenza di parte nell’11%. E così, attraverso il suo legale, aveva prima chiesto più di 50 mila euro di danni, scesi poi in conclusionale a quasi 13 mila. E invece ora sarà lui a dovere pagare: tra spese di lite e di perizia, più di 7.700 euro.

Sì, perché il giudice Piervittorio Farinella della sezione civile del tribunale di Ravenna, gli ha dato torto, così come chiedeva la cantina (tutelata dall’avvocato Mauro Brighi). Tre in sintesi le ragioni descritte nella sentenza appena depositata: l’uomo - un 79enne - in qualità di socio della cantina in questione, doveva sapere che l’area nella quale è caduto, gli era interdetta: foss’anche che qualcuno gli avesse detto di andarci. E poi i cartelloni che avvisano del pericolo, c’erano: ed è improbabile che fossero coperti. Ma soprattutto due testimoni ritenuti credibili, hanno riferito di averlo visto camminare là dentro con delle ciabatte di plastica.

La vicenda risale al 21 settembre 2018: quel giorno verso le 13.30 il 79enne era giunto alla cantina manfreda con la sua uva. Periodo di vendemmia: e - come in effetti confermato da un testimone - sul piazzale c’erano almeno 7-8 altri mezzi in attesa. Lui aveva fatto misurare la gradazione della sua uva e l’aveva fatta pesare. Poi, su indicazioni del centro, aveva spostato il camion di fianco a una vasca. A quel punto - secondo quanto da lui riferito - un addetto lo aveva invitato a gran voce a raggiungerlo dall’altra parte: poco dopo, una volta entrato nell’area coperta di un capannone, proprio mentre stava ascoltando le nuove indicazioni sull’uva, ecco il rovinoso capitombolo. Uguale a 25 giorni di prognosi iniziale con successivi controlli medici e rieducazione motoria.

Nella sentenza, il giudice ha rilevato che in effetti l’agricoltore era "caduto a terra" scivolando "su un pavimento bagnato o comunque cosparso di sostanza scivolosa", vedi "i resti dell’uva scaricata". Ma ciò era accaduto in un "ambiente in cui non poteva accedere" come peraltro specificato dalla circolare che ogni anno viene inviata "ai soci della cooperativa".

E che dire dei cartelloni sul piazze che recano "sia il divieto di accesso ai non autorizzati" che l’avvertimento sulla "presenza di un pavimento scivoloso". E che tali prescrizioni rimanessero nascoste una volta aperto il portone della cantina così come riferito da un testimone, secondo il giudice "è circostanza che lascia perplessi". Del resto ciò non è stato documentato. Inoltre "non avrebbe molto senso" piazzare cartelli con "indicazioni importanti per la sicurezza" e allo stesso tempo "consentirne l’occultamento" proprio "durante le operazioni". Comunque sia, lo stesso 79enne, durante l’interrogatorio, aveva riferito "di essere consapevole che i soci erano tenuti a percorrere solo le zone loro riservate". E se anche qualcuno lo avesse invitato a farlo, circostanza emersa solo "dalle sue dichiarazioni", lui "avrebbe rifiutarsi". Ultimo tassello: le ciabatte del tipo Crocs sulle quali "deve ritenersi che i testi abbiano detto il vero".

Andrea Colombari