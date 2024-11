Al lavoro per la palestra della salute. A febbraio è prevista l’apertura

Si chiama Elca Vitae, ed è una nuova piccola cooperativa nata a Ravenna con un obiettivo ben preciso: dare vita ad una “Palestra della Salute”, la prima in città, in linea con quanto previsto dal Piano Regionale della Prevenzione. Una struttura in via di completamento, che dovrebbe aprire ufficialmente i battenti nel prossimo mese di febbraio in viale Cavina 15 (vicino alla Coop Faentina): in collaborazione con “Esercizio Vita” di Ferrara, la prima realtà regionale del settore e una delle più avanzate su scala italiana. A monte di questa nuova realtà c’è infatti l’esperienza specifica di due socie fondatrici dal curriculum significativo.

Presidente di Elca Vitae è la dottoressa ravennate Elena Cavalazzi, medico dello Sport e dell’Esercizio Fisico da oltre 20 anni, con attività in particolare nella medicina sportiva d’élite e preventiva. Specialista in valutazione funzionale e posturologia all’Istituto di Scienza dello Sport del Coni Roma, Medico Federale delle Squadre Nazionali di Nuoto Pinnato e collaboratrice della Federazione Italiana Scherma, incarichi grazie ai quali ha seguito campioni olimpici e mondiali. Da anni Cavalazzi gestisce un proprio studio privato in città, specializzato in medicina preventiva e posturale. A condividere con lei questa nuova avventura, la dottoressa Patrizia Barattoni: da poco in pensione, vanta una lunghissima militanza all’interno di Ausl Romagna, chiusa all’interno dello staff della Direzione Sanitaria dell’Ospedale di Ravenna.

Una professionista conosciuta e stimata in tutta la Romagna, che ha spesso avuto ruoli strategici in termini di rapporti con la cittadinanza e con i principali stakeholder: compiti che manterrà anche all’interno di Elca Vitae. Il terzo socio della neonata cooperativa è infine Andrea Fanti, noto Consulente del Lavoro ravennate e marito di Elena Cavalazzi, che si occuperà prioritariamente degli aspetti burocratici e fiscali dell’azienda.

In linea con le indicazioni regionali, la struttura gestita da Elca Vitae non sarà uno spazio per “palestrati” o per persone che vogliono mantenersi in forma, come accade in decine di palestre. Lo scopo è molto più specifico: l’uso dell’esercizio fisico come strumento di prevenzione e terapia, anche per lunghi periodi, per persone con patologie croniche, anziani, fragili o persone che vogliono un servizio di alta qualità; ancora, soggetti con obesità, diabete, ipertensione, cardiopatici, persone colpite da ictus e via dicendo. Il tutto grazie alla collaborazione di medici di medicina generale, specialisti e chinesiologi di specifica esperienza, e con macchinari di ultima generazione forniti da Technogym.