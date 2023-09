Al Liceo Torricelli un ciclo di conferenze per esplorare il legame fra Salvemini e Faenza

A concludere gli ultimi quattro mesi del 2023 sarà la celebrazione del 150° anniversario della nascita di Gaetano Salvemini, uno dei più importanti intellettuali italiani, professore di storia e geografia e bibliotecario del Liceo Torricelli di Faenza dal 1896 al 1898. Per l’occasione, l’associazione ex allievi liceo Evangelista Torricelli, nata lo scorso giugno grazie all’avvocato Baccarini, ha istituito un ciclo di sei conferenze. "Questa è una sfida per scoprire una figura importante per l’Italia – dice Niccolò Bosi, Presidente del Consiglio comunale e socio dell’associazione – purtroppo è spesso sconosciuto ai giovani e lo scopo di questi incontri è anche far conoscere agli studenti un personaggio che è parte della storia del loro liceo". E infatti, tra gli incontri che si svolgeranno dal 22 settembre al 15 dicembre, il secondo è rivolto agli studenti del liceo e tratterà della funzione educativa della scuola.

"Il nostro liceo – afferma la dirigente Paola Falconi – ha iniziato questa collaborazione con gli ex allievi, che aiuta a rivitalizzare la storia del liceo e della città: è importante sostenere i ragazzi nel percorso liceale e nell’approfondimento della storia del loro liceo". E ad aprire il ciclo di conferenze sarà proprio la voce di un professore: Stefano Drei, su ‘Salvemini a Faenza’: "Cercherò di spiegare perché ci occupiamo di questo personaggio a Faenza e il rapporto che ha avuto con la città". Per il terzo incontro, invece, gli ex studenti hanno deciso di far parlare Roberto Balzani di come Salvemini sia il primo ad aver storicizzato il Risorgimento, Andrea Becherucci su ‘L’europeismo di Salvemini e Lorenzo Valgimigli sul legame tra Salvemini e il nostro territorio. Il 27 ottobre Sergio Bucchi, massimo studioso di Salvemini, presenterà ‘Salvemini e la filosofia. Un rapporto conflittuale’. Il 24 novembre Gaetano Pecora, dell’Università del Sannio e della Luiss, parlerà di Salvemini come ’Un socialista irregolare’. L’ultimo incontro sarà tenuto dalla ricercatrice dell’Università di Oxford, Alice Gussoni, su ‘Salvemini l’antifascista’.

Caterina Penazzi