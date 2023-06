Al Lupo 340 la creatività dei The End

Gli scandinavi The End sono i protagonisti del concerto di questa sera alle 20 al Lupo 340 (via XXVII Traversa, Arenile, 340, Cervia). The End è uno sforzo serio di creare nuove prospettive di musica sperimentale contemporanea, dove elementi di rumore, melodie e strati di energia estrema possono interagire con i diversi background e le esperienze dei musicisti. Ne emerge un mix di free jazz, noise, rock alternativo, musica improvvisata libera, musica popolare scandinava, musica contemporanea, l’opera e il grindcore. Ingresso libero.