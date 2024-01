Al Mama’s Club i ritmi brasiliani del Trio Forrò Adriatico

Danza di coppia e concerto dal Nord Est del Brasile con Forrò Adriatico questa sera alle 21.30 al Circolo Arci Scintilla - Mama’s Club in via S.Mama 75, a Ravenna. Protagonisti Annalisa Penso (voce e triangolo), Stefano Franceschelli (fisarmonica), Enrico Errani (zabumba) ed Elena GatteI (danza). Sarà quest’ultima in apertura di serata ad esibirsi. Il concerto del Trio Forrò Adriatico è un viaggio energetico nei ritmi della musica folk nordestina. Musicisti che da un decennio interpretano con passione vari repertori “a Sud”. Questo progetto scaturisce dalla ricerca sul foclore nordestino, sulla vita e opera di Luis Gonzaga e sua influenza nella MPB (Musica Popular Brasileira). La scoperta dei vari generi, ha portato al desidero di diffondere la conoscenza del repertorio anche attraverso la danza, per cui i concerti sono abbinati al“corso”di danza. Il Forrò.