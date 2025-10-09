Al Mama’s club i suoni da tutto il mondo

Dal 17 ottobre al 10 gennaio torna la nuova stagione del Circolo Mama’s Club di Ravenna che sarà, per la prima volta, all’insegna della musica dal vivo non solo il sabato sera ma anche il venerdì, con solo qualche incursione nelle ‘parole’. "Il nostro è un locale che nasce per ascoltare e suonare musica dal vivo – spiega il presidente Riccardo Zoffoli – ed è giusto utilizzarlo principalmente per questo. L’obiettivo è coinvolgere sempre di più i giovani, con la speranza di superare le 2mila presenze complessive dello scorso anno. Per questo motivo abbiamo tariffe agevolate per universitari e under 20 e rinnovato la direzione artistica del sabato, che è ora affidata a un team formato da Gianni Argelli, Marco Pierfederici e Marco Zanotti. In più, oltre ad aver rinnovato il nostro sito web, sperimenteremo la possibilità di acquistare i biglietti in anticipo su Vivaticket". Come di consueto la serata del venerdì sarà curata da Valeria Nonni. "La musica del venerdì sarà pensata per favorire la socializzazione e le condivisione – afferma –. Nascono così le serate ‘Bal Folk’, dedicate alla musica da ballo". Si inizia il 17 ottobre con il duo Kola Camoma che mette a confronto sonorità calde come il clarinetto e l’organetto, evocando le atmosfere del meridione francese. Il 21 novembre l’Andrea Capezzuoli Duo proporrà danze del repertorio locale italiano e francese, dal saltarello alle bourrées, mentre il 19 dicembre il quartetto Kissene Folk, ritmi e danze regionali rivisitati in chiave scanzonata. Tra gli ospiti più attesi la cantautrice e attrice Angela Baraldi il 24 ottobre, Paola Sabbatani con canzoni contro la guerra il 28 novembre e Bandeandré, il 12 dicembre. I concerti del sabato iniziano il 18 ottobre con l’Andalusiat Duo, formato da Mirna Kassis e Peppe Frana, due grandi interpreti di una poesia e una musica che affonda le sue origini nella tradizione arabo-andalusa. "Conosco da anni il Mama’s e con piacere ho colto l’invito – afferma Marco Zanotti –. Curo in particolare la sezione "World Music", una sorta di rassegna nella rassegna". Gli altri tre concerti sono: l’8 novembre con il duo italo-brasiliano As Madalenas che presenta il terzo album di musica d’autore; il 29 novembre, con Lolo, due griot del West Africa Mamah Diabate e Jabel Kanuteh, insieme al batterista Zanotti e al bassista Stefano Pilla; il 10 gennaio con Fusai Fusa. Marco Pierfederici si occuperà invece delle serate jazz del Circolo: il 25 ottobre con i Disputa che cantano anche musiche originali in romagnolo che si incontrano con jazz e funk; il 15 novembre con il Noir Trio che si muove tra tensioni narrative, momenti rarefatti e improvvise aperture sonore; il 6 dicembre con il Duo Dos Santos e Bianchetti per un viaggio nelle più autentiche sonorità brasiliane; il 20 dicembre con i Travels che propongono un tributo a Pat Metheny. Portano la ‘firma’ di Gianni Arfelli poi il concerto del ‘supergruppo romagnolo’ Slavi Bravissime Persone che celebra il decennale a suon di musica etno-folk-punk (1 novembre); quello del trio di ‘vecchi leoni’ dello swing e del rock’n’roll, King Leon & The Braves, guidato da Stelio ‘Mr Lucky’ Lacchini, spinoff dei Goodfellas (il 22); e quello del duo Miscellanea Beat formato da Gionata Costa, violoncellista dei Quintorigo, e Massimo Marches (13 dicembre).

Roberta Bezzi