Al Mama’s Club jazz coi Totem 4Tet

Le sonorità jazz dei TOTEM 4TET stasera alle 21.30 sul palco del Mama’s Club, al Circolo Arci Scintilla di via San Mama. Leonardo Drei al sax tenore e al sax soprano, Giacomo Casadio al sax tenore, Lorenzo Valentini al basso e Manuel Giovannetti alla batteria presentano il Totem quartet, un progetto di musica originale in pianoless con due sax tenori solisti, nato dalla mente di Leonardo Drei: il repertorio, per lo più originale, ricalca le sonorità della tradizione jazzistica e non solo. Le composizioni compongono una serie di dediche astratte all’amore, alla fortuna, all’euforia. La scaletta presenterà anche qualche standard con arrangiamenti scritti per la formazione ridotta.

Per info 331-9118800, o http//www.mamasclub.it.