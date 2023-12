Al Mama’s club, tra Roberto Mercadini e la musica bluegrass

Doppio appuntamento, oggi e domani, al Mama’s Club - Circolo Arci La Scintilla in via S.Mama 75, a Ravenna. Roberto Mercadini presenterà ’La donna che rise di Dio e altre storie’ alle 21.30. ‘Nella Bibbia non troviamo traccia di eroi né, propriamente, esempi di virtù morale – racconta –. I protagonisti delle vicende, persino le figure più venerabili come Abramo, Giacobbe, Mosè, Davide, Salomone, sono segnati da una moltitudine di colpe, o destinati a coprirsi di ridicolo, o entrambe le cose. Figure di bruciante verità: protagonisti di una narrazione dove ogni re è nudo, ogni principe ha voce di ranocchio, nessuna bella addormentata può dormire sogni tranquilli". Domani il bluegrass di Blue Weed, ensemble di musicisti italiani ossessionati (in senso buono), dalla musica tradizionale.