Al Mama’s il Trio Sodalizio Domani tocca ai Bononia Grass

Il Mama’s di Ravenna riprende la programmazione dopo la pausa natalizia con un doppio appuntamento ( entrambi i concerti sono fissati alle ore 21).

Stasera suona il Trio Sodalizio. Si tratta di un gruppo nato nel 2017 e formato da Antonio Sodano (vibrafono e composizioni), Jenny Burnazzi (violoncello) e Agide Brunelli (clarinetto basso).

Nel repertorio si alternano brani originali e brani di altri autori, a volte fedelmente trascritti, altre necessariamente traditi. In questo concerto il linguaggio musicale si intreccia con quello delle parole e attraverso aneddoti fugaci e ironici si estrapolano dalla musica gli elementi autobiografici che hanno influenzato la musica stessa, che a loro volta sono stati alimentati e plasmati dalla musica.

Domani sera invece toccherà a Bononia grass, una band attiva sin dai primi anni novanta che propone la musica tradizionale acustica tipica delle regioni del sud degli Stati Uniti, il “bluegrass”. Letteralmente bluegrass significa erba blu e in effetti questo genere nacque nel primo dopoguerra in Kentucky dove l’erba dei prati è di un verde così intenso e scuro da sembrare talvolta per un gioco cromatico, blu. Sul palco Giovanni Stefanini: mandolino e voce; Chiara Vecchi: voce; Gian Luca Naldi: banjo e voce; Matteo Camera: chitarra; Pedro Judkowski: basso e voce.

