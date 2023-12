Al Mama’s omaggio a Belafonte

Doppio appuntamento, oggi e domani alle 21.30, al Mama’s Club - Circolo Arci Scintilla in via S.Mama 75, a Ravenna. Si comincia questa sera con ’BananA Boat play Harry Belafonte’, con

Bruno “Vinsanto” Orioli e Francesco “King Frisko” Plazzi. Ben pochi artisti hanno avuto un tale significante impatto con la cultura e la politica americana come l’attore, produttore, cantante e attivista newyorchese di origini giamaicane Harry Belafonte. Sul palco sarà una vera e propria esplosione del calypso con successi mondiali come Matilda e Banana Boat Song (Day-Oh) che lo consacreranno tra i grandi della musica universale. Domani jazz moderno con il Mauro Mussoni Trio, così composto: Mauro Mussoni: contrabbasso; Nico Tangherlini: piano; Enrico Smiderle: batteria. Il trio vanta la collaborazione di Nico Gori al clarinetto e sax e Pepe Ragonese alla tromba e flicorno. In questo modo le timbriche dell’album si realizzano anche nel live.