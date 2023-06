Al Mar i manga di Kamimura E al Villaggio Anic il calcio a 5

Giornata ricca di appuntamenti per il Coconino Fest. Si inzia alle 17 presso la loggia al primo piano del Mar in via di Roma con ’Basta a ciascun giorno la sua pena. La Milano di Piero Manzoni’. L’autore Paolo Bacilieri ne parla con Roberto Cantagalli, Direttore del Mar.Alle 18, alla loggia al primo piano del museo, ’Love’ di Kamimura Kazuo. Paolo La Marca e Livio Tallini, curatori dei manga Coconino Press, raccontano il maestro del fumetto giapponese insieme al giornalista Luca Valtorta, caporedattore di Robinson – La Repubblica. Si continua alle 19.45 allo Stadio Mattei - Villaggio Anic con ’Krazy for football’, squadra di ragazzi rom nata per iniziativa di Gipi e allenata da Enrico Zanchini, sfida a calcio a 5 la Nazionale Fumettisti.

In apertura Gipi e Davide Reviati dialogano con gli atleti. Gran finale alle 22 all’ Hana-Bi Spiaggia 72 di Marina di Ravenna col Coconino Krazy Party, con concerto live Cacao live painting Rambo Pavone, Silvia Righetti, Alice Milani Dj set.