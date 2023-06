Al Mar nuovo allestimento per le sale d’arte

Il Mar – Museo d’arte della città di Ravenna continua a farsi ‘bello’. Dopo aver dato una nuova veste ai mosaici moderni e contemporanei, ieri sono state riaperte le sale dedicate alle collezioni d’arte antica, dal 1300 al 1600, situate al secondo piano. "Il museo è un ‘corpo’ vivo e pulsante – spiega il direttore Roberto Cantagalli –. Motivo per cui proseguiamo il nostro percorso volto alla valorizzazione della nostra identità culturale. L’anno prossimo continueremo gli interventi, sempre alla pinacoteca, a cominciare dal corridoio del secondo piano che richiederà un’attenzione speciale per quanto riguarda l’illuminazione, in considerazione della peculiarità del soffitto, non è adatto a reggere supporti". A curare il nuovo allestimento delle collezioni d’arte antica è stata Giorgia Salerno. "Il nucleo principale delle opere – racconta la corservatrice del museo – proviene dalle soppressioni delle corporazioni religiose del territorio e con particolare riferimento al Monastero di Classe. Si tratta di una collezione ricca ma anche frammentaria con diversi ‘buchi’ nei secoli. Le opere inserite nelle varie ‘cellette’, che originariamente ospitarono i monaci di Santa Maria in Porto, sono state ordinate cronologicamente".

"Abbiamo poi realizzato didascalie narrative, non presenti, e rinnovato le teche espositive, che consentono di regolare la temperatura ed evitare che le opere si rovinino soprattutto con l’umidità. Per rendere ancora più fruibili alcune opere, che richiedono una visione tridimensionale, abbiamo inserito degli specchi all’interno delle teche, in posizione strategica. Così il visitatore più attento può ammirare tutti i dettagli". Con la collaborazione degli uffici di edilizia pubblica, sono poi stati realizzati un nuovo impianto di illuminotecnica, nuovi tendaggi e raffrescamento delle pareti.

Nulla come la luce al posto giusto, consente di apprezzare l’arte, sin dal primo colpo d’occhio. Inoltre, in accordo con la Soprintendenza, è stato avviato un progetto di manutenzione e restauro di una selezione di opere, condotto dalla restauratrice Isabella Cervetti, che prevede il loro prossimo inserimento in collezione al termine dei lavori. Quali sono le opere più importanti delle collezioni d’arte antica? Per esempio la tavola del maestro del Coro Scrovegni ‘Madonna con bambino e santi e quattro storie di Cristo’, restaurata in occasione delle celebrazioni dantesche, ‘Sant’Antonio Abate e Sant’Agostino’ del maestro della Madonna Lanz e la tavola di San Pier Damiano, la ‘Crocifissione’ di Antonio Vivarini, le tempere su tavola di marco Palmezzano, fino alla bottega dei Longhi con il confronto fra le due versioni del ritratto di ‘Santa Caterina d’Alessandria’ di Luca e Barbara Longhi.

Roberta Bezzi