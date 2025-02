Al Mar oggi tante iniziative dedicate ai più piccoli

Il fine settimana del Mar dei piccoli si apre alle 10.30 di stamattina con ‘Armature e cavalieri’ letture a cura delle volontarie Nati per Leggere, in collaborazione con la Classense e breve visita alla scoperta della statua di Guidarello. Ogni piccolo partecipante avrà in dono un libro d’arte.

Alle 15 e alle 16.30 avrà luogo, in collaborazione con il Teatro del Drago, un doppio appuntamento dove protagonista è il teatro di figura che incontra le opere più importanti delle collezioni del Mar (a partire dai 5 anni, info e prenotazioni: 0544.482477 prenotazionimar@ravennantica.it).

Proseguono anche gli appuntamenti intorno alla mostra ‘Come una foglia’ a cura di Immaginante: un percorso espositivo che propone installazioni interattive e aree-laboratorio in cui bambini e adulti condividono il piacere per l’esplorazione che diventa azione creativa. Immaginante ha organizzato alle 15.30 il laboratorio ‘Andiamo in stampa!’ con la creazione di un poster fatto con nervature bizzarre. Costo 10 euro a bambino. Info e iscrizioni: 334-2804710, dalle 15 alle 18 anche whatsapp.