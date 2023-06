Al mare, anche senza bagno Tanti in spiaggia nel ponte, i romagnoli cercano pace E alle 15 il divieto cade

Il traffico lo vedi già prima di arrivare, lo riconosci subito: i finestrini abbassati, i volti che si sporgono rilassati nonostante la coda. No, il divieto di balneazione non ha fermato il primo ponte sui lidi: forse lo ha un po’ attenuato, ha portato qualche sparuta disdetta, ma a giudicare dalla quantità di ombrelloni pieni e tavole imbandite sulla spiaggia di Marina di Ravenna, i risultati delle analisi di Arpae non hanno spaventato più di tanto i bagnanti. È stata comunque questione di poco: verso le 15 di ieri i Comuni, sulla base di nuove analisi svolte da Arpae giovedì, hanno revocato il divieto di balneazione a Marina di Ravenna, Punta Marina, Lido Adriano, Lido di Dante, spiaggia a nord di Casal Borsetti e dintorni del porto canale di Cervia. Resta in vigore nei tre lidi nord.

In ogni caso il bagno ieri mattina lo hanno fatto in pochi, inconsapevoli. "L’ho scoperto dopo essere andato in acqua, leggendo il cartello. Mi sono proprio tuffato..." dice un ragazzo che vuole restare anonimo. Con lui due amiche venute a trovarlo dall’Abruzzo, Stefania Perazzi e Annarita Frezzini, dicono: "C’è rimasto malissimo. Ha visto il cartello e ha fatto un balzo".

In realtà pochi fanno un bagno ’vero’, dalla testa ai piedi. Tra questi ci sono tre ragazzi stranieri che giocano a palla a diversi metri da riva. Qualcun altro qua e là si tuffa, altri bagnano solo i piedi. Paul Gandolfi, inglese che vive a Modena, raccoglie le conchiglie nell’acqua bassa insieme al figlio piccolo. "Non sapevo niente – confessa – ma non siamo andati a fare un vero bagno, ci ha fermato l’acqua fredda. Per fortuna". Qualcun altro è arrivato già consapevole, come Paola Marcheselli e Paolo Lenzi, da San Pietro in Casale. "Abbiamo letto online che il bagno era interdetto – dicono –. C’è comunque gente, anche se forse un po’ meno degli altri anni. Più che altro abbiamo notato l’assenza delle famiglie: venire e poi dire a un bambino che non può fare il bagno..."

I più sono romagnoli da Faenza, Lugo o la collina: e dopo tutto quello che è successo, l’unico desiderio è svagarsi, bagno o no. "Sapevamo del divieto, ma vogliamo solo un po’ di normalità – dice Daniela, da Riolo Terme –. Noi non siamo stati colpiti, ma lo stesso non si può dire di conoscenti, amici, parenti... E Riolo è stata fortunata, rispetto a Castel Bolognese e Faenza. Da noi ci sono le frane, i sentieri in cui andavamo sempre a passeggiare non esistono più. Oggi vogliamo solo tranquillità". Lo stesso vale per un gruppetto di ragazzi di Lugo: "Non sapevamo del divieto, ma ce lo aspettavamo – dicono Vincenzo Scafuto ed Enza Nicoletti – e siamo partiti da casa con la consapevolezza che saremmo rimasti sotto l’ombrellone. Siamo stati colpiti anche noi dall’alluvione, ne sappiamo qualcosa". "Il mare non lo tocchiamo – dicono Lara e Vanessa Lotti, in spiaggia insieme a Federica Lega –. Veniamo da Barbiano e abbiamo deciso di passare comunque la giornata al mare. Siamo da troppi giorni in mezzo al fango, basta". "Dopo quello che è successo – commentano Marta Perotti e Luigi Deodato, da Imola – non ci lamentiamo per il bagno".

Qualche incertezza in più tra i titolari degli stabilimenti, che restano col fiato sospeso anche per le piogge previste oggi e domani. "C’è gente lo stesso, ma non troppa – dice Mauro Morigi al Cocoloco –. Qualche disdetta c’è stata, immagino che il motivo sia il divieto di balneazione". "Cerchiamo di essere positivi – aggiunge Luca Valdinoci al bagno Ulisse –, la gente tutto sommato è venuta comunque".

