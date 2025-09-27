Al Mariani ’Palestine Island’. Sarà premiato il miglior corto

La penultima giornata del Soundscreen Film Festival ospita al cinema Mariani di Ravenna la proiezione degli ultimi due titoli del Concorso Internazionale per Lungometraggi. Alle 18 sullo schermo un film in anteprima europea, From Abdul to Leila, racconto autobiografico di Leïla Albayaty, artista francese di origine irachena che dopo anni di esilio si riavvicina al padre dissidente politico; alle 20.30 Quale Allegria di Francesco Frisari, divertente e disperato memoir sulla disabilità di Massimo, che il nipote (l’autore) da bambino credeva essere Lucio Dalla (Il regista Francesco Frisari sarà presente in sala). A seguire la cerimonia di premiazione: la giuria assegnerà i premi Soundscreen mentre Il voto del pubblico decreterà il premio al miglior cortometraggio. Alle 22.30 sarà proposto il corto che ha vinto l’ultima edizione del Festival Corti da Sogni 2025, premio Sogni d’Oro sezione film Internazionali: Palestine Island di Nour Ben Salem e Julien Menanteau (Francia-Palestina-Giordania, 2024). Il film racconta la storia di Maha, 12 anni, ultima generazione di rifugiati palestinesi del campo di Balata, in Cisgiordania. Chiude Bruno Dorella (OvO, Ronin, Bachi Da Pietra: eseguirà l’accompagnamento musicale de L’Odissea (1911).