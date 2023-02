Oggi, dalle 15.30 alle 17.30, Filmeeting Aps, in collaborazione col Cinema Mariani e col patrocinio del Comune di Ravenna, presenta la seconda Masterclass di Cinema e Filosofia delle docenti Emanuela Serri e Rossella Giovannini, dedicata al film ’Equals’ diretto da Drake Doremus: "Verrà affrontato il tema del ruolo centrale delle emozioni, con particolare riferimento alla paura attraverso l’analisi del film ’Equals’. L’emozione universale della paura, che si attiva come risposta ad un pericolo percepito, è anche uno strumento di controllo sociale che, soprattutto nei totalitarismi, viene impiegato a fini manipolatori e per reprimere il dissenso. Il film indaga la dimensione pubblica e privata della paura attraverso la rappresentazione di una società distopica in cui il benessere dei cittadini è perseguito attraverso la sistematica eliminazione delle emozioni".

L’iniziativa è esclusivamente rivolta al personale scolastico e agli studenti del liceo scientifico ‘Oriani’.