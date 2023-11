Al Masini il violino di Gilles Apap e il piano di Oyágüez Montero

Gilles Apap al violino e Alfredo Oyágüez Montero al pianoforte sono i musicisti che si esibiranno domani alle 21 al Teatro Masini di Faenza. Un programma piuttosto eclettico quello che Gilles Apap e Alfredo Oyágüez Montero presentano in questo concerto, spaziando in epoche e stili molto diversi, dal classicismo mozartiano al ‘900 americano di Gershwin, dal profumo liederistico della sonata di Brahms ai profumi folklorici della Spagna di De Falla. La sonata per violino e pianoforte di Mozart è stata scritta a 22 anni. La Suite popolare spagnola di Manuel de Falla, il più famoso dei compositori spagnoli del Novecento, arriva invece da una rielaborazione per violino e pianoforte delle “Siete canciones populares españolas”, composizione in cui de Falla, per la prima volta, utilizza chiaramente stilemi derivanti dal folklore del suo paese. I tre preludi per pianoforte di Gershwin, sono stati composti nel 1926 su ispirazione dei 24 Preludi di Frédéric Chopin, combinando momenti classici con elementi jazz per formare un insieme efficace, e possono essere suonati singolarmente o come una piccola sonata jazz. La “Regensonate” di Brahms, che chiuderà il programma, è un meraviglioso brano di musica da camera pervaso da una malinconia struggente. Biglietti sul circuito Vivaticket.