Al Masini ’U Parrinu – la mia storia con padre Puglisi ucciso dalla mafia’

Appuntamento speciale al Teatro Masini per onorare la memoria di Don Pino Puglisi, il sacerdote palermitano ucciso dalla mafia nel 1993. Con lo spettacolo teatrale ’U Parrinu – la mia storia con Padre Pino Puglisi ucciso dalla mafia’, l’attore e autore Christian Di Domenico porterà in scena un racconto che unisce la storia personale a una profonda riflessione civile. L’iniziativa, promossa dal Centro di Solidarietà di Faenza e dall’Osservatorio della Legalità dell’Unione della Romagna Faentina, rientra nel progetto ’Un bene per tutti’ ed è supportata dalla Regione.

Un racconto tra emozione e impegno civile ’U Parrinu’ non è un semplice spettacolo, ma un viaggio nel tempo e nella memoria. Christian Di Domenico, che conobbe don Puglisi in gioventù, ripercorre i momenti trascorsi con lui nel quartiere Brancaccio di Palermo, dove il sacerdote aveva fondato il centro Padre Nostro per offrire un’alternativa ai bambini e ai ragazzi a rischio criminalità. Attraverso la sua narrazione, Di Domenico porta in scena la forza e il coraggio di don Puglisi, un uomo che ha pagato con la vita il suo impegno contro la criminalità organizzata.

L’evento è un’occasione per riflettere sul significato della legalità. Lo spettacolo sarà aperto al pubblico martedì 30 settembre alle 21 al teatro Masini con ingresso gratuito. La mattinata successiva, mercoledì 1 ottobre, replica riservata alle scuole secondarie, per sensibilizzare le nuove generazioni sui temi dell’impegno civile.