Al Mic arriva l’AperiGene Il via con Simona Ventura

Simona Ventura, Orietta Berti e Gerry Scotti saranno ospiti dell’AperiGene di Gene Gnocchi che si terrà al museo Internazionale delle Ceramiche di Faenza a partire dalle 19.30.

La formula sarà quella dell’intervista-spettacolo per tre giovedì sera, a partire dal 29 giugno alle 19.30. Prima ospite a raccontarsi sul palco, sarà Simona Ventura. Colleghi di lunga data, Simona Ventura e Gene Gnocchi hanno condiviso otto anni di ‘Quelli che il calcio’ (dal 2002 al 2010). "Simona non è solo una grandissima professionista, è soprattutto un’amica, con la quale ho vissuto anni di bellissima televisione", afferma il comico. E tanti anche gli aneddoti da raccontare, "come quella volta che feci una domanda a David Bowie e rischiammo l’incidente diplomatico". Sarà probabilmente fra le situazioni che saranno raccontate nel corso della serata. Si inizierà però prima. Chi entrerà non oltre le 17.30 potrà visitare il museo con il biglietto dello spettacolo, mentre a partire dalle 18.30 si terrà una degustazione di vini offerta da Caviro.

I biglietti sono acquistabili solo in prevendita sul sito del MIC.

www.micfaenza.orgeventscategoryspettacolo

Parte dell’incasso delle tre serate dell’AperiGene sarà devoluto a favore delle persone colpite dall’alluvione.

Dopo il 29 giugno le altre date saranno il 6 luglio con Orietta Berti e il 13 con Gerry Scotti.