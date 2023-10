Al Mic di Faenza concerto del pianista. Mauro Mastrini

Con il concerto ’Baci – International Tour 2324’, con Mauro Mastrini al pianoforte, oggi alle 18 prenderà il via, nella cornice del Museo Internazionale delle Ceramiche di Faenza, la terza edizione della rassegna musicale ‘Soavi Armonie 2023 Libertà di espressione, musica colta per un museo unico al mondo’, otto concerti realizzati in collaborazione con la scuola di musica ’Giuseppe Sarti’ e la direzione artistica di Donato D’Antonio.

L’appuntamento di oggi, con musiche di Mastrini e Sakamoto, a ingresso libero, sarà un’anteprima della ‘Giornata Unesco’ del 3 novembre, in occasione del riconoscimento di Patrimonio Culturale immateriale ottenuto dal Mic nel 2011 da parte dell’Unesco.