Al Mic due domeniche di visite guidate

Ultimi due appuntamenti per le visite guidata domenicali alla scoperta delle collezioni del MIC Faenza. Domenica, alle ore 16, è la volta di “Ceramica in musica”: innumerevoli sono gli esempi che testimoniano quanto la musica e la ceramica siano correlate, sia per la costruzione di strumenti musicali come le ocarine o le bottiglie fischianti delle civiltà precolombiane, sia per la sua raffigurazione su piatti e sculture che testimoniano quanto la musica sia stata fondamentale nel tempo di tutte le culture e civiltà.

Il ciclo si conclude il 25 febbraio con “Ogni forma è design”: le forme e i decori degli oggetti ceramici raccontano usi e costumi della società Prenotazione obbligatoria al numero 0546/697311 o

info@micfaenza.org