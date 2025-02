Al Mic le note di Saša Dejanović

Le sei corde di Saša Dejanović sono oggi protagoniste, alle 15.30, del secondo appuntamento dei Pomeriggi musicali al Museo internazionale delle Ceramiche di Faenza.

L’evento rientra nella cornice della tredicesima edizione di TeatroMasiniMusica, a cura dell’Emilia Romagna Festival.

Saša Dejanović, celebre per la sua tecnica raffinata e per le interpretazioni espressive, si cimenterà in un repertorio di autori che hanno scritto esplicitamente per la chitarra.

Strumento polifonico, la chitarra è qui considerata come una piccola orchestra: in programma brani di Isaac Albeniz, Agostin Barrios, Fernando Sor, Francisco Tàrrega, Enrique Granados, compositori con cui tutti i chitarristi si sono formati, tutti di cultura ispanica, perché è in Spagna e in Sudamerica che la chitarra ha trovato terreno fertile per esprimere al meglio sé stessa. Nel mezzo anche una Fuga di Bach, le cui opere sono state spesso trascritte e suonate da tutti i più grandi chitarristi.

Nato a Banja Luka nel 1965, Dejanović è un chitarrista classico di fama internazionale: ha studiato alla High School of Music di Sarajevo e Zagabria, proseguendo la sua formazione al Royal College of Music di Londra e perfezionandosi con Angelo Giardino presso l’Accademia Internazionale Superiore di Musica di Biella.

Enfant prodige, Dejanović si è avvicinato alla chitarra già nel corso dell’infanzia, per poi orientare i suoi studi in direzione della musica già ai tempi della scuola, nella vecchia Jugoslavia.

Vincitore di numerosi concorsi e borse di studio, ha partecipato a masterclass con maestri quali David Russell, Hubert Käppel e Roberto Aussel.

Si è esibito in prestigiose sale concertistiche, tra cui la Philharmonie di Colonia, il Teatro Colón di Buenos Aires e il Kitara di Sapporo. Acclamato dalla critica come interprete discendente di Segovia e Yepes, ha registrato diversi album, inclusi un’esecuzione del Concerto opera 30 di Giuliani, con l’Orchestra Filarmonica di Zagabria, e un disco dedicato all’opera completa per liuto di Bach.

Nonostante la sua attività concetistica lo abbia portato in tour per tutti i continenti, Dejanović non si è allontanto molto dalla Bosnia: oggi vive sulla costa croata, a Vrsar, dove dirige il festival ’Sea and guitars’.

La tredicesima edizione di TeatroMasiniMusica è realizzata da Emilia Romagna Festival e dal Comune di Faenza in collaborazione con la Scuola Sarti, Accademia Perduta/Romagna Teatri e il Museo Internazionale delle Ceramiche.

Ingresso a 12 euro (1 euro per i bambini).