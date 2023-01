Al Mic una mattina con voce e musica

Domani mattina, alle 11.15, appuntamento dei ’Matinées musicali al Mic’ presso il Museo Internazionale delle Ceramiche di Faenza. In cartellone ‘Il gatto nero & il gigate egoista’ con l’Ensemble 20.21, la voce narrante di Clio Gaudenzi e la direzione di Paolo Marzocchi. Danilo Comitini sceglie il melologo - genere dalle storiche radici con il quale la recitazione si veste di musica - per intraprendere un viaggio nella tortuosa mente dell’uomo. Attraverso lo sconfinato mondo sonoro e timbrico, la musica perde le proprie vesti estetiche di melodia, armonia e forma, fino a divenire puro suono e colore. Musiche di Danilo Comitini, testi di Oscar Wilde e Edgar Allan Poe Biglietti: 12 euro interi, 10 ridotti, 1 euro per gli studenti delle scuole faentine.

Info e prenotazioni: 0542-25747.