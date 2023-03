Al Moog intervista Magnani-Gardelli

Domani, alle 18, presso Moog Slow Bar, vicolo Padenna 5, si terrà il diciottesimo incontro della rassegna ’I sabati del Moog’ curata da Ivano Mazzani.

In primo piano un’intervista con e fra Roberto Magnani, attore del Teatro delle Albe e Iacopo Gardelli, docente e critico teatrale.

Il tema sarà: l’arte è davvero uno strumento di emancipazione personale e collettiva? In un tempo di realismo capitalista è ancora possibile il dissenso o siamo condannati a essere mercificati in nicchie spettacolari? Davanti alla crisi ambientale ed economica, cosa può fare l’estetica? La tutela delle minoranze si traduce in omologazione delle maggioranze? Una libertà totale dell’espressione è sempre pericolosa? Ingressoi libero.